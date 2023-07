Cagliari, ufficiale Shomurodov: arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto

Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko classe 1995. Dopo gli ultimi sei mesi allo Spezia, il classe 1995 è pronto ad un’altra esperienza in Serie A e approda in Sardegna dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. “Punta centrale, 190 centimetri di altezza, è un attaccante moderno che ama svariare su tutto il fronte del reparto avanzato, attaccando la profondità e liberando gli spazi per i compagni. Forte hanno, grande corsa, con le sue accelerazioni e progressioni palla al piede sa ribaltare velocemente il fronte del gioco: il suo dinamismo, il dribbling, la tecnica, gli permettono di puntare con efficacia verso la parte per andare alla conclusione o all’occorrenza cerca l’assist per il compagno di squadra” si legge nella nota del club sardo.