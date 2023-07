Scherma, Mondiali Milano 2023: Ucraina presenta ricorso contro squalifica Kharlan, “Indignati”

La Federazione della scherma dell’Ucraina con una nota ufficiale ha reso noto che farà ricorso contro la decisione di squalificare Olga Kharlan per non aver salutato con la mano la russa Anna Smirnova dopo averla battuta nella sciabola ai Mondiali di Milano: “Faremo tutto il possibile affinché possa partecipare al torneo a squadre, siamo profondamente indignati. Olga Kharlan ha vinto onestamente e in modo netto”.