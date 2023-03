Tabellino Sassuolo-Olympique Thiessois 3-0, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Sassuolo-Olympique Thiessois, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione neroverde si è imposta sulla compagine nigeriana mediante il netto punteggio di 3-0 grazie alle reti realizzate da Carlo Petrosino, Asan Mata e Luca Baldari. Un successo estremamente importante per i neroverdi, che staccano il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

