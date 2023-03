Tabellino Empoli-San Donato 3-2, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Empoli-San Donato Tavernelle, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione toscana si è imposta nei confronti della compagine lombarda mediante il punteggio di 3-2 grazie alla doppietta di Tommaso Bocci e alla rete di Sandro De Ferdinando. In virtù di questo successo gli azzurri sono in vetta al proprio raggruppamento con sei punti insieme al Benevento e sono già qualificate agli ottavi di finale; nella prossima sfida si contenderanno il primo posto.

IL TABELLINO

EMPOLI (4-4-2): Bulgarelli; Bonafede, Indragoli (46’ Botrini), Mannelli (46’ Biscontin), De Ferdinando (46’ Lanza); Brugognone (62’ Cecchi) Michelucci (62’ Vallarelli), Crasta, El Biache (46’ Masini); Magazzú (46’ Bocci), Diodato. All. Moro.

A disposizione: Tampucci, Izquierdo, Barbafieri, Casani, Seghi, Vadjunec.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Campinotti; Travaglini (76’ Calonaci), Manetti (62’ Ferraro) Borghi (62’ Gistri); Mugnaini, Mazzoli, Forconi (54’ Costantin) Romano (54’ Melosi) Cremonini (76’ Bianchini), Papalini; Gjana (54’ Fratini). All. Berchelli.

A disposizione: Gorfini, Bonarelli, Costantin, Borri, Corti, Marinai, Di Benedetto, Sepe, Frizzi, Marini,, Masi.

ARBITRO: Nafra (Cuccinoello, Cottoni)

AMMONITI: Bonafede

MARCATORI: 34’ De Ferdinando, 52’ Bocci, 58’ Bocci, 80’ Calonaci, 87’ Costatin