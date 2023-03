Tabellino Sampdoria-UYSS New York 5-0: marcatori e gol Torneo di Viareggio 2023

Il Girone F si apre con una goleada della Sampdoria contro l’UYSS New York che ha regalato ai blucerchiati la vetta della classifica del rispettivo girone. Il club doriano nella partita d’esordio ha potuto contare su una prestazione esaltante del proprio centrocampista Leonardi, autore di una tripletta nella prima frazione di gioco. Nel raggruppamento da menzionare anche il successo del Grosseto che ha superato l’Arezzo per 2-1. Di seguito il tabellino del match fra Sampdoria e UYSS New York.

Sampdoria 5

UYSS New York 0

Reti: p.t. 7′ Ntanda, 17′, 34′ e 36′ Leonardi; 23′ Portaccio.

Sampdoria: Scardigno; Pellizzaro, Valisena, Silvestri (20′ s.t. Mosca); Savio, Straccio, Porzi (20′ s.t. Meloni), Galluccio (27′ s.t. Rossello), Trevisan (9′ s.t. Matera); Leonardi (20′ s.t. Portaccio), Ntanda (9′ s.t. Conte). All. Tufano.

UYSS New York: Justincic; Feratovic, Pera, Marseille, Abad (7′ s.t. Sacino); Golosovker, Di Maggio (35′ s.t. Zarra), Mannino (28′ p.t. Napolitano); Mc Cole (28′ p.t. Russo), Goenaga (7′ s.t. Lo Monaco), Alarcon. All. Roros.

Arbitro: Isnardi di Albenga.