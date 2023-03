Italia, ancora lavoro in palestra per Leonardo Bonucci: in dubbio per l’Inghilterra

La Nazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini ha svolto la sua seconda seduta di allenamento settimanale sul terreno di gioco di Coverciano. Ancora assente il capitano Leonardo Bonucci, che ha lavorato in palestra anche oggi e resta in forte dubbio per la sfida di giovedì contro l’Inghilterra, che andrà in scena a Diego Armando Maradona di Napoli. L’Italia si allenerà nel centro tecnico federale anche domani mattina quindi la partenza nel primo pomeriggio in treno per il capoluogo partenopeo.