MotoGP, Marc Marquez: “Sono realista, l’inizio di stagione sarà duro. Dobbiamo restare uniti”

L’attesa è finita, la MotoGP è pronta a tornare in pista questo weekend con la prima tappa del Mondiale 2023 sulla pista portoghese di Portimao. Tutte le scuderia andranno a caccia del titolo detenuto dalla Ducati di Francesco Bagnaia, che alla vigilia sembra partire ancora favorita. Molto indietro, almeno per ora, la Honda di Marc Marquez che si è detto preoccupato per il passo mostrato dalla sua moto: “La mia intenzione è lottare per il massimo in questa stagione, ma anche essere un po’ realista. L’anno è molto lungo e all’inizio sarà dura, devi essere realista in ogni momento. E la prima gara non sembra delle migliori, ma vedremo. In questo momento bisogna essere uniti, dare il 100% con quello che abbiamo, continuare a lavorare ognuno nel proprio campo. L’elettronica, il motore, la ciclistica, per ottenere qualcosa in più. Non è il momento di arrabbiarsi, ma di essere più uniti che mai per ottenere il massimo”.