Tabellino Rappresentativa Serie D-Imolese 4-0, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Rappresentativa Serie D-Imolese, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la squadra dilettantistica ha travolto la formazione emiliana mediante il netto e perentorio punteggio di 4-0 grazie alle reti messe a referto da Gianni Barbera, Alessio Castellini, Mattia Cupani e Matteo Bonetti. Un risultato che mette assolutamente in discesa il percorso della Rappresentativa, che adesso punta a chiudere il raggruppamento al primo posto.

RAPPRESENTATIVA SERIE D: Del Sorbo, Rossi (32’ st. Cellamare), Colombara, Castellini, Bonetti, Parlanti (15’ st. Traini), Giacchino (15’ st. Pimazzoni), Barbera, Carnevale (15’ st. Pugliese), Cupani (15’ st. Nardella), Opoola (32’ st. Maccari). A disp.: Mangiapoco, Canale, Crestani, Maffei, Mascella, Semprini, Iaccarino. All.: Giannichedda.

IMOLESE: Manzari, Gospodinov (1’ st. Cavazza), Ballanti (10’ st. Gaudiano), Daffe, Cesari (30’ st. Checchi), Perez Rodriguez (1’ st. Muratori), Fini, Pecchia, Capozzi (1’ st. Vlahovic), Antognoni (1’ st. Spatari), Zannoni (10’ st. Bugani). A disp.: Likendja, De Falco, Liverani, Taormina, Lopez Salgado, Manes, Rontini, Cricca, Bizzini, Yagubzade. All.: Mezzetti.

Arbitro: Bulletti di Prato.

Note: ammoniti Antognoni (I), Fini (I), Giacchino (R), Maccari (R), Del Sorbo (R).