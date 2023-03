Eurolega 2022/23: vittoria importante per Milano, contro il Fenerbahce finisce 75-82

Il tabellino e la cronaca di Fenerbahce-Olimpia Milano 75-82, match come recupero della ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Prosegue il buon periodo degli uomini di Coach Messina, che vincono ancora in casa dei turchi. Il miglior marcatore della sfida è Shabazz Napier, che mette a segno ben 26 punti per regalare la vittoria a Milano.

La cronaca – La partita inizia nel segno dell’equilibrio nei primi minuti, ma il primo allungo è dell’Olimpia che con Luwawu-Cabarrot si porta subito in avanti sul 4-10. La reazione del Fenerbahce si fa attendere, con i padroni di casa che perdono ancora più punti, ritornando solo nel finale e chiudendo il primo quarto sul un parziale da 20-5 a cavallo del primo e del secondo quarto. In apertura di secondo periodo i turchi si rifanno sotto, portandosi solo a meno 3. Arriva però la folata degli uomini di Messina, che allungano ancora una volta grazie a Tonut. Come nella prima fazione però, il finale è dei padroni di casa. Si va negli spogliatoi sul 35-37.

Al rientro in campo Milano torna subito avanti con la tripla di Melli, ma il Fenerbahce risponde presente a sua volta. A metà frazione però, 2 minuti decisivi per gli italiani per portarsi a casa il risultato. Si arriva anche sul +13, ma ancora una volta Fenerbahce fa sentire che c’è anora. L’ultima frazione inizia sul 52-61, con questi 10 punti di vantaggio che restano praticamente fino a poco prima della sirena finale, quando ancora una volta sono i turchi ad essere protagonisti. Troppo tardi però, vince Milano: risultato finale 75-82.

Il tabellino

Fenerbahce: Motley 22, Birsen 0, Hazer 0, Wilbekin 7, Edwards 16, Akpinar 0, Bjelica 4, Geyik 0, Mahmutoglu, Hayes-Davis 0, Biberovic 2, Jekiri 0, Guduric 19, Booker 5, Calathes.

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 3, Thomas 2, Luwawu-Cabarrot 19, Mitrou-Long 3, Pangos 0, Tonut 6, Melli 0, Baron 8, Napier 26, Ricci 3, Biligha 0, Hall 0, Alviti 0, Hines 4, Voigtmann 8.