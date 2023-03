Sci di fondo, Coppa del Mondo Tallinn 2023: vince Klaebo, Pellegrino cade in semifinale

Johannes Klaebo vince la gara sprint maschile in quel di Tallin, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. In finale il fenomeno norvegese ha preceduto Lucas Chanavat e Even Northug. Sfortunata la prova degli azzurri, con Federico Pellegrino caduto nel corso di una semifinale che aveva conquistato dopo un’ottima batteria vinta nei quarti. Un peccato, perché c’era l’occasione per ottenere punti importanti per la classifica di specialità. E poco prima era stato vittima dello stesso epilogo anche Michael Hellweger, il quale stava disputando un ottimo quarto di finale, prima di dover dire addio ad ogni speranza di passaggio del turno. Fuori ai quarti anche Davide Graz.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:14.35 2 CHANAVAT Lucas FRA 2:16.97 +2.62 3 NORTHUG Even NOR 2:18.05 +3.70 4 ANGER Edvin SWE 2:18.15 +3.80 5 VALNES Erik NOR 2:21.43 +7.08 6 GRATE Marcus SWE 2:30.12 +15.77

Poche soddisfazioni azzurre – come purtroppo spesso accade – dalla gara femminile, dove era presente la sola Federica Sanfilippo, che però non è riuscita ad ottenere il pass per la fase finale. Ad aggiudicarsi la sprint odierna è stata la norvegese Kristine Stavaas Skistad in 2:34.58, precendedo al fotofinish la svedese Jonnna Sundling. Terzo gradino del podio per Nadine Faehndrich.

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE