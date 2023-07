F1 GP Belgio 2023, Alonso: “Buon ritmo, risultato che fa morale per la squadra”

Dopo il quinto posto conquistato nel Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1, il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media spagnoli: “Mi sentivo più competitivo rispetto alle gare precedenti. Non è stato un weekend facile. Entrare nel ritmo delle qualifiche sul bagnato, cambi di pista, nessuna esperienza sull’asciutto. Sono stato fortunato all’inizio, ho guadagnato posizioni prima dell’Eau Rouge essendo sul lato destro. Temevo di arretrare per mancanza di ritmo, ma è andata bene per noi, oggi avevamo molto ritmo. La macchina era veloce, siamo arrivati ​​davanti a una Mercedes e una McLaren ed eravamo lì, questa è una buona notizia, ha un buon sapore prima della pausa estiva”.

“Dobbiamo migliorare, non ci sono dubbi. Anche se la gara è andata bene e abbiamo ottenuto buoni punti, non potevamo puntare al podio, eravamo piuttosto lontani. Questo risultato aiuta il morale della squadra, togliamo peso e pressione alla squadra. Dimostriamo di avere ancora un buon ritmo, dobbiamo migliorare ma dobbiamo vedere il campionato in una prospettiva più generale”, ha concluso l’asturiano.