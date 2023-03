Tabellino Spal-Kallon 2-1: marcatori e gol Viareggio Cup

Preziosa vittoria della Spal sul Kallon nella seconda giornata del Gruppo D del Viareggio Cup 2023. Gli estensi, con la vittoria odierna, si guadagnano la testa della classifica insieme all’Honved Budapest che contemporaneamente alla gara della Spal ha battuto a tempo scaduto il Pisa. Dopo un primo tempo dominato in lungo ed in largo, nella ripresa la Spal ha dovuto soffrire fino alla fine contro il Kallon per portarsi a casa l’intera posta in palio. Questo il tabellino del match.

SPAL: Abati, Cavallini, Meneghini, Bonadiman, Mauthe, Marcolini, Martinelli ( 69′ Rao) , Firman, Angeletti, Boccia, Puletto (69′ Imputato). A disp: Martelli, Luciani, Verza, Van Der Vlugt, Bura, Semenza, Vesprini, Macanthony, Carrozzo, Mondele, Antonciuc, Zuccherato, Longoni, Marrale, Deme. All: Grieco

KALLON: Mansaray, Dumbuya, Bah, Camara, Sesay, Jalloh, Dumbuya, Conteh, Karim, Koroma, Turay. A disp: Sandy, Smart, Sesay M. , Koroma M., Coker, Gono, Mketiah, Fillie, Sumah. All: Kallon Mohamed.

SPAL-KALLON 2-1

Reti: 18′ pt. Martinelli (S), 43′ Puletto (S); 1′ st. Karim (K).

(arbitro Zampini di Ravenna)

Ferrara / Centro sportivo “Fabbri” (ore 15) (Sintetico)

AMMONITI: Turay, Jalloh, Bah, Koroma (K).

