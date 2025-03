Arriva un’importante svolta per Xavi: c’è l’annuncio a sorpresa sul futuro dell’ex tecnico del Barcellona, attualmente senza panchina

Xavi Hernandez è fermo dallo scorso maggio, quando terminò la sua avventura al Barcellona. Si era esaurito il ciclo con il club di una vita, dove è stato a lungo una bandiera essendo cresciuto ed esploso nella squadra catalana (prima di andare a chiudere la carriera al’Al-Sadd) e dopo averlo condotto anche in panchina per circa tre stagioni.

Laporta e Deco hanno preso altre decisioni con il nuovo progetto affidato a Flick che sta conducendo a discreti risultati, considerando la stagione attuale degli spagnoli. E Xavi? Attualmente è fermo, in attesa di un nuovo e convincente progetto da affidargli e che possa riportarlo in panchina. Nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club, anche italiani. Sono diverse le big del nostro campionato in difficoltà durante questa stagione che potrebbero decidere di cambiare guida tecnica a breve o al massimo entro il prossimo giugno.

Arriva Xavi, svolta improvvisa: c’è una nuova panchina per l’ex Barça

Come ad esempio il Milan che aveva effettuato qualche sondaggio per l’ex centrocampista. La situazione in casa rossonera è tutta da valutare al momento, non è escluso un ulteriore ribaltone in queste ore. Ma a giugno si ripartirà con un nuovo progetto, affidato ad un big della panchina. Xavi poteva essere il profilo giusto, ma non sarà così. In quanto c’è stata un’altra svolta nella sua carriera.

A darne l’annuncio è stato il giornalista Matteo Moretto a Relevo, noto portale spagnolo, che ha fatto il punto intorno la situazione di Xavi e su quale sarà la sua nuova esperienza. L’anno prossimo, secondo il noto collega, l’intenzione da parte del tecnico è quella di tornare in panchina e c’è già un club in pole. Non è però italiano ma inglese. Si tratta di una squadra di Premier League che starebbe pensando a lui. Nelle prossime settimane potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. Al momento è sconosciuto il nome del club ma Moretto promette di rivelare maggiori informazioni in tempi brevi.

Quello che sembra essere certo, comunque, è che il suo futuro non sarà, almeno per il momento, in Italia e al Milan. I rossoneri dovranno virare su altri profili per sostituire Conceiçao. Il progetto Xavi non si farà, a meno di un ribaltone ad oggi improbabile. Una nuova doccia gelata per Ibra e soci in un periodo davvero complicato.