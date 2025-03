Inizia la nuova vita di Giorgio Minisini. Il 28enne romano, pilastro della nuova generazione del nuoto sincronizzato azzurro, riparte dall’Australia. L’oro ai Mondiali di Doha 2024, secondo quanto riporta l’ANSA, dal 24 marzo al 20 aprile curerà un progetto di sviluppo della nazionale australiana di nuoto artistico. Minisini lavorerà a stretto contatto con Artistic Swimming WA (West Coast) e la federazione australiana di sincro per formare i tecnici e per portare la sua esperienza agli atleti australiani. “È fantastico vedere come le nazioni di tutto il mondo si stiano muovendo per aumentare il livello e l’inclusività di questo sport. Dopo aver collaborato, in passato, con la federazione francese e quella britannica, questa esperienza mi riempie di orgoglio ed entusiasmo“, le sue parole.

La carriera e il ritiro nel 2024

Giorgio Minisini ha iniziato a praticare il nuoto sincronizzato dall’età di sei anni e nel 2009 ha fatto il suo debutto nei campionati italiani di categoria e da quel momento è stata un’ascesa continua. In quattro edizioni dei Mondiali da Kazan 2015 a Budapest 2022, Minisini ha messo in bacheca 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi nel duo misto (con Manila Flamini, Mariangela Perrupato e Lucrezia Ruggiero). Nel 2017, a Budapest, ai Campionati Mondiali di nuoto vince la medaglia d’oro nel duo misto programma tecnico, ancora in coppia con Manila Flamini; con la Perrupato vince invece la medaglia d’argento nel duo misto programma libero. Conquista ancora un argento, nel 2018 agli Europei di Glasgow nel duo misto programma tecnico e nel programma libero, e nel 2019 ai mondiali di Gwangju nel duo misto programma tecnico, mentre ai Mondiali di Budapest 2022 si conferma campione del mondo sia del duo misto tecnico sia del duo misto a programma libero, questa volta in coppia con Lucrezia Ruggiero. Sempre nel 2022, agli Europei di Roma, vince ben 4 medaglie d’oro: per il solo tecnico, introdotto per la prima volta in un Europeo come prova maschile; per il libero in coppia con Lucrezia Ruggiero; per l’esercizio libero nel singolo maschile; e infine per il duo misto tecnico, sempre con la compagna Ruggiero. Infine, un oro e un argento conquistati nel solo ai Mondiali di Doha nel 2024.

Dopo l’esclusione dalla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi, ai Campionati Italiani di luglio 2024, ha annunciato il ritiro: “È stata una decisione di natura personale per curare la mia salute mentale, che è la cosa più importante in questo momento. È stata una scelta maturata in terapia“, aveva detto a Vogue. Qualche giorno dopo ha tenuto una conferenza stampa nella sua Roma: “Parlare di me stesso mi ha sempre messo a disagio. Il nuoto mi ha sempre permesso di essere liberi, ma volevo mostrare chi sono veramente, oltre le medaglie. Ho avuto una bella carriera e tante soddisfazioni e risultati, ma non li ho sfruttati a pieno e non me li sono goduti nella loro totalità. Mi mancava sempre un pezzo”.