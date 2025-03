Due giorni al via degli Europei indoor di atletica. Si parte il 6 marzo con una quattro giorni da giovedì a domenica all’Omnisport di Apeldoorn (Olanda). Italia che punta forte sul getto del peso per migliorare il bottino di medaglie della passata edizione di Istanbul 2023 (2 ori e 4 argenti). Leonardo Fabbri è il grande favorito per l’oro. Il pesista dell’Aeronautica Militare si presenta alla rassegna continentale con la miglior prestazione annuale, messa a segno nella tappa World Indoor Tour di Lievin (21.95). L’azzurro, oro agli Europei outdoor di Roma 2024, è stato protagonista assoluto della specialità nel mese di febbraio. Sono arrivate ben tre vittorie nel giro di una settimana. Il 13 febbraio a Lievin è arrivato il già citato 21.95. Al secondo posto c’era Zane Weir (Fiamme Gialle), secondo dei tre azzurri in gara (insieme a Nick Ponzio) e principale candidato all’argento, in 21.72 davanti al giamaicano bronzo olimpico Rajindra Campbell (21.34). Un momento storico per l’atletica italiana, che non si era mai piazzata nei primi due posti in una tappa del Gold World Indoor Tour. Il 16 febbraio Fabbri ha concesso il bis a Torun. 20.91 la misura di apertura, poi migliorata con il 21.62 che è bastato per il secondo successo in fila. Sempre secondo Weir, ma con un modesto 21.13 firmato nel lancio di apertura. A Nehvizdy è arrivata la terza doppietta consecutiva. Fabbri davanti con un 21.45 trovato all’ultimo lancio. Weir a seguire in 21.19 con soli quattro tentativi a referto.

Gli avversari di Fabbri e Weir

Il più grande pericolo per la doppietta di Fabbri e Weir è rappresentato da Tomas Stanek. Il ceco ha chiuso al terzo posto nella tappa di Nehvidzy in 20.88 e nel 2025 non ha impressionato particolarmente. Il classe 1991 di Praga vanta un oro (21.62 Torun 2021), un argento (21.90 Istanbul 2023) e un bronzo (21.25 Glasgow 2019) europeo indoor. Il 2024 è stato un anno deludente per Stanek, che ai Mondiali indoor di Glasgow non è andato oltre l’11° posto (20.31) e agli Europei di Roma ha chiuso quinto (20.88). Ai Giochi Olimpici di Parigi è stata decima piazza in 20.37. Un rendimento complessivo in calo per il ceco, che sarà la principale minaccia per Fabbri e Weir. Nick Ponzio proverà a completare la tripletta azzurra. Il pesista dell’Athletic Club 96 Imperia non è mai andato oltre i 21 metri nel 2025, ma ha ottenuto piazzamenti discreti nel mese di febbraio. Dopo l’ottavo posto di Lievin (20.21) sono arrivati un quarto (20.55) e un quinto posto (season best 20.67) a Torun e Nehvidzy. Ponzio parte leggermente dietro Stanek, ma certamente non battuto. Poco attivo nel 2025 Scott Lincoln, che occupa la terza posizione del ranking europeo ma non dovrebbe essere un ostacolo per Fabbri, Weir, Stanek e Ponzio.

Per il resto, il parterre non è di primissimo livello e non ci sono altri grandi candidati alle medaglie. Nell’entry list figurano il rumeno Andrei Rares Toader (7° nel ranking europeo), il polacco Konrad Bukowiecki (9° ranking europeo), lo svedese Wictor Petersson (12° ranking europeo), il serbo Armin Sinancevic (14° ranking europeo), il portoghese Tsanko Arnaudov (16° ranking europeo), lo svedese Jesper Arbinge (20° ranking europeo), il tedesco Eric Maihofer (21° ranking europeo), il georgiano Giorgi Mujaridze (26° ranking europeo), l’ucraino Artem Levchenko (29° ranking europeo), il greco Odysseas Mouzenidis (34° ranking europeo), il ceco Tadeas Prochazka (41° ranking europeo), il greco Anastasios Latifllari (49° ranking europeo), il kosovaro Muhamet Ramadani (56° ranking europeo) e il finlandese Arttu Korkeasalo (60° ranking europeo).

Il palmares di Fabbri e Weir

Fabbri vanta un oro europeo (22.45 m Roma 2024 con record campionati), un argento ai Mondiali di Budapest (22.34 m) e un bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow (21.96 m). Agli scorsi Europei indoor di Istanbul non riuscì a trovare una misura in finale. Sfortunata la campagna ai Giochi di Parigi. In finale chiuse quinto in 21.70 sotto la pioggia della capitale francese.

Weir ha conquistato una sola medaglia e proprio due anni fa con l’oro agli Europei di Istanbul (22.06m). Due gli ori ai Giochi europei di Chorzow (individuale in 21.59 m e gara a squadre con 426.5 punti). Ai Mondiali di Budapest nel 2023 è stato 11° con 19.99 m. Nel 2024 è arrivato un quarto posto ai Mondiali indoor di Glasgow (21.85 m) e un doppio 11° posto agli Europei di Roma (19.70) e ai Giochi Olimpici di Parigi (20.24 m).

Il programma del peso ad Apeldoorn

DOMENICA 9 MARZO

10.05 Peso M Qualificazione FABBRI, PONZIO, WEIR

16.28 Peso M Finale eventuali Fabbri, Ponzio, Weir

I convocati

Il contingente italiano potrà contare su 37 elementi, di cui 19 uomini e 18 donne. Occhi puntati su Mattia Furlani, bronzo nel salto in lungo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Andy Diaz Hernandez, bronzo nel salto triplo a Parigi, Leonardo Fabbri, oro nel getto del peso agli Europei di Roma 2024, e Lorenzo Simonelli, argento nei 60 ostacoli ai Mondiali indoor di Glasgow.

Uomini

60m Stephen AWUAH BAFFOUR Battaglio C.U.S. Torino Atl.

60m Samuele CECCARELLI G.S. Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon

400m Luca SITO G.A. Fiamme Gialle / CUS Pro Patria Milano

800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre

800m Giovanni LAZZARO C.S. Aeronautica Militare / Assindustria Sport

800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro PD / Silca Ultralite Vittorio V.

1500m Federico RIVA G.A. Fiamme Gialle

60hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova

60hs Nicolò GIACALONE ASD Atletica Biotekna

60hs Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito

Alto Manuel LANDO C.S. Aeronautica Militare

Alto Eugenio MELONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Matteo SIOLI Euroatletica 2002

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova

Triplo Simone BIASUTTI G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ G.A. Fiamme Gialle/Lib. Unicusano Livorno

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Nicholas J. PONZIO Athletic Club 96 Alperia

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle

Donne

60m Arianna DE MASI Atl. Libertas Unicusano Livorno

60m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

60m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

400m Alessandra BONORA G.A. Fiamme Gialle / Bracco Atletica

400m Alice MANGIONE C.S. Esercito

800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Marta ZENONI Luiss SSD A R.L.

3000m Ludovica CAVALLI Bracco Atletica

3000m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

3000m Micol MAJORI Pro Sesto Atl. Cernusco

60hs Giada CARMASSI C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli

60hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Idea PIERONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova

Asta Virginia SCARDANZAN Atletica Silca Conegliano

Lungo Larissa IAPICHINO G.S. Fiamme Oro PD / Atl. Firenze Marathon

Pentathlon Sveva GEREVINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica