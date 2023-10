Superlega, la Uefa smentisce l’indiscrezioni di El Pais: “Nessun nostro progetto in programma”

Nelle ultime ore è uscita una indiscrezione firmata El Pais su un presunto progetto di Superlega targato Uefa che sarebbe in discussione a Nyon. Una sorta di nuova Champions League che dovrebbe debuttare nel 2027, una volta terminato il triennio della competizione a 36 squadre, e che somiglia molto alla Superlega pensata e proposta in passato da Real Madrid, Juventus e Barcellona. Sarebbe strutturato in tre serie, con 18 squadre ognuna: Superliga, Liga Europea e Liga Aspirante. Due promozioni e retrocessioni tra le serie e le altre con il posto fisso.

A smentire questa infondatezza ci ha pensato direttamente il vicesegretario Uefa Giorgio Marchetti, che per via telefonica a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Non c’è nulla di vero, stiamo ancora lavorando alla Champions a 36 squadre“. Non avrebbe avuto senso infatti per la Uefa impegnarsi fin da subito in un cambiamento, prima ancora che debutti la Champions League con il nuovo formato. Avrebbe soltanto affondato il nuovo progetto sul nascere.