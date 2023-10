Sassuolo-Monza, infortunio per Pinamonti: al suo posto Mulattieri

Problema per il Sassuolo e per Alessio Dionisi. Nel corso del secondo tempo del match contro il Monza, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Andrea Pinamonti si è accasciato a terra da solo senza nessun contrasto di gioco e ha lamentato un infortunio chiedendo immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Mulattieri. Nelle prossime ore verranno fatte tutte le valutazioni del caso per un infortunio che quasi sicuramente dovrebbe tenere Pinamonti lontano dai campi per l’anticipo di venerdì prossimo contro il Lecce.