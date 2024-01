Supercoppa Italiana, Repubblica: a Riad bambini sfruttati per vendere sciarpe del Napoli

Bambini sfruttati per vendere maglie e sciarpe del Napoli per strada, con tanto di Pos per eventuali pagamenti con carte di credito, davanti allo stadio o per strada ai semafori. E’ questo lo scenario raccontato da ‘La Repubblica’ a poche ore dal calcio d’inizio della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina a Riad, in Arabia Saudita. Tanti vessilli dei partenopei, nessuno della Fiorentina, squadra sconosciuta per i sauditi. Il quotidiano romano racconta come questi minorenni, mandati allo sbaraglio ma in modo pianificato dall’alto a vendere delle maglie, delle bandiere e delle sciarpe degli azzurri per strada, urlino “Euro, euro” mentre espongono la merce, o propongono di pagare con carta di credito urlando “Visa, Mastercard”.