Roma, Dybala punta il Verona. De Rossi studia la difesa a 4

La Roma viaggia a tutta velocità verso la sfida contro il Verona, in programma sabato 20 gennaio allo stadio Olimpico. Contro i gialloblù ci sarà anche l’esordio ufficiale sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi, che potrà contare su un Paulo Dybala in più: l’argentino, nella seduta odierna a Trigoria, si è allenato nuovamente con i compagni ed è quindi da considerare pronto per una maglia da titolare insieme a Lukaku. I problemi, per il neo allenatore giallorosso, arrivano però dalla difesa dove, con Gianluca Mancini e Bryan Cristante squalificati, saranno necessari cambiamenti. Con i soli Diego Llorente e Dean Huijsen come difensori centrali di ruolo, visto che N’Dicka è impegnato in Coppa d’Africa e Chris Smalling, al netto delle dichiarazioni social, è ancora lontano dal recupero, probabile il passaggio alla difesa a quattro con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Domani, poi, la prima conferenza stampa che coinciderà con la presentazione ufficiale di Daniele De Rossi che parlerà alle ore 10 dal centro sportivo di Trigoria.