Bayern Monaco, Bild: rapporti tesi tra De Ligt e Tuchel, possibile cessione in estate

Fase difficile della carriera per Matthijs de Ligt, alle prese con un nuovo infortunio, questa volta al ginocchio, nella sua esperienza a luci e ombre col Bayern Monaco. Il centrale olandese è stato costretto a rimanere a riposo nel breve ritiro del Bayern a Faro, in Portogallo, in un momento in cui il tecnico Tuchel deve fare a meno di Kim Minjae, impegnato con la Corea del Sud in Coppa d’Asia. L’ex Juventus è sceso da tempo nelle gerarchie rispetto al coreano e ad Upamecano e adesso la concorrenza in difesa è aumentata con l’arrivo di Eric Dier dal Tottenham. Oltre ai problemi fisici, inoltre, i rapporti tra De Ligt e Tuchel sarebbero piuttosto tesi, secondo il quotidiano tedesco Bild. L’allenatore del Bayern non è un fan dell’olandese, che in estate potrebbe fare le valigie. Sulle tracce del difensore – acquistato per 67 milioni – ci sarebbe il Manchester United.