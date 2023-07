Stellini: “Che io sappia non ci sono stati contatti tra Conte e il Napoli”

“Se il Napoli ci ha contattato? Non saprei, di queste cose se ne occupa Conte in prima persona. Ma che io sappia non c’è stata alcuna richiesta di questo tipo”. Cristian Stellini, vice di Antonio Conte al Tottenham fino a pochi mesi fa, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio. Il tecnico si è poi soffermato anche su Tanguy Ndombele, che il duo ha avuto a Londra fino alla scorsa estate: “È un talento puro a livello tecnico e di forza. Ha bisogno di maturare sotto l’aspetto caratteriale. Ha 25 anni, non è più un ragazzino ed è necessario fare un certo tipo di percorso”.