Diritti tv, Udicon: “L’incertezza sulla Serie A è un problema per i tifosi”

di Valerio Carriero 2

Con una nuova stagione di Serie A alle porte, il tema dei diritti televisivi torna a provocare malumori. Il presidente nazionale Udicon, Martina Donini, ha affermato che “l’attuale situazione riguardante i diritti TV della Serie A dimostra la totale mancanza di chiarezza e una gestione poco convincente della questione. Il continuo slittamento delle decisioni e l’incapacità di raggiungere un accordo, su un tema non poco rilevante per il calcio italiano, non potranno che ripercuotersi sui tifosi”.

“Che quel bando fosse un’incognita si capiva già dall’inizio della trattativa: era evidente che l’assegnazione presentava complessità che hanno finito per creare un terreno fertile per la confusione e l’impasse. Il punto è che anche quest’anno sapremo in piena estate quali e quanti abbonamenti sottoscrivere per seguire il campionato – prosegue nella nota -. I tifosi poi, dovranno affrettarsi a valutare le offerte, le eventuali disdette e così via. Tutto all’ultimo, e purtroppo non è la prima volta. A quanto pare, la pazienza del tifoso è considerata inesauribile dal sistema calcio. Ci piacerebbe che gli utenti avessero difronte un disegno facile e chiaro su chi trasmette i diritti, ed il tempo adeguato per orientarsi sul mercato, scegliendo la migliore offerta e potersi dedicare a quella che dovrebbe essere una passione ed una distrazione, piuttosto che un impegno”.

“Sollecitiamo – conclude Donini – tutte le parti coinvolte a lavorare con serietà e responsabilità per giungere a un accordo tempestivo, equo e trasparente sui diritti TV della Serie A. Solo una gestione adeguata potrà garantire tranquillità alle domeniche dei tifosi”, ha concluso il Presidente di Udicon.