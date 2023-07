Atletico Madrid, ecco Azpilicueta: “Voglio aiutare con la mia esperienza, non vedo l’ora”

Il nuovo difensore dell’Atletico Madrid, Cesar Azpilicueta, si è detto molto contento di poter intraprendere questa avventura con la squadra spagnola: “Sono molto felice, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile il mio arrivo. Le mie prime ore qui sono state emozionanti. Non vedo l’ora di iniziare. Sono un giocatore che non ha mai preteso di giocare in una posizione, vengo per aiutare con la mia esperienza a raggiungere gli obiettivi. Cerco sempre di migliorare e lo farò fino all’ultimo giorno della mia carriera”.

Il giocatore ha firmato un contratto di un solo anno: “Ho 33 anni, non mi aspettavo un quinquennale, è normale. Anche l’anno scorso ho firmato due anni con il Chelsea e poi ho deciso di cambiare. La conferma bisogna guadagnarsela sul campo ogni giorno. Spero di restare tanti anni perché significherebbe che sto bene“.