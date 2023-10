Sporting Lisbona-Atalanta, De Roon: “Contenti di giocare queste partite”

Insieme a Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa per Sporting Lisbona, ha parlato anche Marteen De Roon. Il centrocampista della Dea ha parlato dell’importanza della partita di domani e poi si è lasciato andare a dare un pronostico sulla sua favorita in Europa League.

Le parole di De Roon: “È stato un peccato non giocare in Europa come lo scorso anno. La cosa più bella è giocare queste partite, adesso siamo qua, ci sono tanti tifosi che ci seguono, per noi calciatori è importante, soprattutto per l’Atalanta. Giocare contro le migliori squadre è sempre bello, siamo contenti di essere qua, vogliamo fare una bella figura. La favorita per la vittoria finale dell’Europa League? Il Liverpool qualche anno fa ha vinto la Champions, per tutti è la favorita, ma come sempre in Europa può succedere di tutto, loro sulla carta sono i favoriti“.