Consiglio Fifa: confermata esclusione Russia da tutte le competizioni

Il Consiglio FIFA ha reiterato la condanna per l’invasione Russia in Ucraina, confermando quest’oggi che, a eccezione dell’Under 17 russa che può tornare con delle limitazioni a giocare le competizioni, i restanti termini della decisione presa il 28 febbraio 2022 rimangono in vigore fino alla fine del conflitto. Dunque Nazionali di calcio della Russia e squadre di club resteranno escluse da tutte le competizioni.