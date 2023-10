Roma, Gualtieri: “Sponsor Ryad sulle maglie? Allora ci temono seriamente per Expo 2030…”

“Ma allora ci temono seriamente… Noi siamo Davide loro sono Golia come dimostra l’immensa capacità di spesa compresa la scelta di venire a sponsorizzare la As Roma. Come andrà la partita di Expo non lo so. So che noi ci batteremo fino alla fine senza timore e che ogni tanto come insegnano i racconti biblici le cose vanno diversamente dai pronostici…”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, affrontando il tema delle magliette della Roma con su stampato il nome di Ryad, città rivale nella corsa ad Expo 2030.