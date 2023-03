Chelsea, 137 milioni di perdite dal caso Abramovich: l’annuncio del club

Il Chelsea ha annunciato di aver subito perdite per 137 milioni di euro nell’esercizio relativo al 2021/2022. Un bilancio in profondo rosso quindi per i londinesi, che in tal senso adducono come principale causa il caso legato all’ormai ex proprietario del club Roman Abramovich. Quest’ultimo era stato sanzionato dal governo britannico nel marzo 2022 per aver provato a congelare dei beni appartenenti a soggetti vicino a Vladimir Putin.

Le misure contro Abramovich avevano colpito anche il Chelsea, che con una licenza speciale aveva subito ingenti limitazioni su biglietti, organizzazione di eventi e anche contratti dei giocatori. Questi provvedimenti sono rimasti in vigore fino alla cessione del club da parte di Abramovich: a maggio infatti il Chelsea è passato nelle mani di un consorzio guidato dall’uomo d’affari americano Todd Boehly.