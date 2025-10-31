Luciano Spalletti stato presentato come nuovo tecnico della Juventus: contratto di otto mesi, opzione 2026/27. “Napoli rimarrà sempre dentro di me, ma ora penso alla Juve”.

Otto mesi per conoscersi e rilanciarsi. Inizia l’era di Luciano Spalletti alla Juventus, chiamato a risollevare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor.

“Spalletti è l’allenatore perfetto – ha spiegato il dg Damien Comolli – Tutta la società è compatta su questa scelta.”

Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino a giugno, con opzione di rinnovo per un altro anno. “Non ho avuto difficoltà ad accettare un accordo breve – ha dichiarato Spalletti – credo in questa Juve e saranno i risultati a parlare”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’obiettivo dichiarato è la qualificazione in Champions League, ma Spalletti non nasconde ambizioni più alte: “Spero di rientrare nel giro scudetto. Le intenzioni devono essere sempre al massimo”.

Poi, inevitabile, un passaggio su Napoli, dove ha vinto lo Scudetto 2023:

“A Napoli è nato qualcosa di bellissimo. Stamattina mi sono fatto tirare il sangue dal braccio destro, perché sul sinistro ho il tatuaggio del terzo Scudetto e non voglio toccarlo. Quando dissi che non mi sarei mai messo la tuta di un’altra squadra, mi riferivo alla stagione successiva: era giusto fermarsi, ma non smettere di allenare.”

Con Spalletti ci saranno Domenichini, Martusciello, Russo e Sinatti, mentre Daniele Baldini non farà parte dello staff.