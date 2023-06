Spagna-Italia, Zaniolo: “L’obiettivo è andare in finale. Devo ringraziare Mancini”

La semifinale di Nations League fra Spagna ed Italia è pronta a partire. Prima del match ha parlato Nicolò Zaniolo che ai microfoni di Sky Sport ha pubblicamente ringraziato il CT Roberto Mancini per la scelta di averlo riportato in Nazionale.

Le parole di Zaniolo: “Viene prima l’obiettivo di squadra rispetto a quello personale, oggi l’obiettivo è andare in finale. Tutti remiamo dalla stessa parte, siamo una squadra con gente esperta e gente giovane, è il giusto mix per fare cose importanti. Vogliamo la finale. Devo ringraziare per tutto quello che ha fatto e fa per me, oggi spero di ripagarlo in campo. Occorre innanzitutto una grande fase difensiva e poi ripartire per farli male. Siamo preparati, vogliamo vincere“.