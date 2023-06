Sport in tv giovedì 15 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 15 giugno 2023. L’Italia di Roberto Mancini torna in campo per sfidare la Spagna nella semifinale di Nations League. Occhi puntati poi sul tennis (Atp Stoccarda e ’s-Hertogenbosch, Wta Nottingham e ’s-Hertogenbosch) e sul basket (Italia-Repubblica Ceca) oltre che sul volley (Italia-Repubblica Dominicana). Grande spazio poi per l’atletica e alla tappa di Oslo della Diamond League. Senza dimenticare l’Us Open di golf, al via proprio oggi. Di seguito, il palinsesto completo dello sport in tv.