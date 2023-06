Italia-Spagna in tv: data, orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023

Nel match valevole per la semifinale della UEFA Nations League 2022/2023, l’Italia affronterà la Spagna. Dopo gli ultimi deludenti risultati, dalla mancata qualificazione ai Mondiali alla sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley, la Nazionale guidata da Roberto Mancini è in cerca di riscatto e tenterà di ottenerlo in Olanda. La buona notizia è che gli azzurri affrontano una Spagna ancora in fase di rodaggio, con il nuovo ct De La Fuente al lavoro per consentire ai ragazzi di rendere al meglio. In palio c’è la finale e dunque la chance di contendere un trofeo a Olanda o Croazia. Appuntamento alle ore 20:45 di giovedì 15 giugno presso il Twente Stadion di Enschede. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sarà ovviamente visibile in streaming su RaiPlay.