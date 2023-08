Spagna, caso Rubiales-Hermoso. Il presidente federale: “Bacio? Polemiche da idioti, nessuna malignità”

Non si placano le polemiche dopo i festeggiamenti della Spagna campione del mondo di calcio femminile intorno al bacio sulla bocca tra Luis Rubiales e Jennifer Hermoso, rispettivamente presidente della federcalcio iberica e miglior marcatrice nella storia della nazionale spagnola. Il presidente federale, intervenuto a Radio Marca, ha provato a minimizzare: “Le polemiche sono da idioti e stupidi, non c’era nessuna malignità – spiega – Si è trattato semplicemente di un gesto di affetto insignificante, se la gente vuole perderci del tempo va bene ma non diamo peso alle sciocchezze. Siamo campioni, è questo che conta.” Anche la stessa Hermoso sembra voler gettare acqua sul fuoco ai microfoni di “El Tiempo de Juego”: “E’ stata solo l’emozione del momento”.