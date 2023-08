Basket, amichevole Italia-Nuova Zelanda oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto a Shenzen per Italia-Nuova Zelanda, amichevole valida per la Solidarity Cup 2023 e soprattutto ultimo test per gli uomini di Gianmarco Pozzecco a pochi giorni dall’inizio del Mondiale nelle Filippine. Gli Azzurri cercano la settima vittoria in altrettante amichevoli di avvicinamento alla Coppa del Mondo, in un match che avrà il via alle ore 11:30 italiane di lunedì 21 agosto. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming a pagamento tramite l’app FIBA Courtside 1981.