Basket, disastro Argentina: è fuori da Parigi 2024, al preolimpico ci vanno le Bahamas

di Michele Muzzarelli 1

Incredibile debacle per l’Argentina, che non sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il basket maschile. La nazionale sudamericana infatti è stata sconfitta dalle Bahamas per 82-75 nell’ultimo turno preliminare che qualificava al torneo preolimpico di qualificazione, in programma a luglio 2024 quando si decideranno gli ultimi quattro posti per i Giochi. Decisivi per la vittoria del paese caraibico i contributi di due stelle Nba come Eric Gordon e Buddy Hield, rispettivamente autori di 27 e 17 punti.

Per l’Argentina si tratta della prima mancata qualificazione olimpica dai tempi di Sydney 2000, una delusione che si aggiunge alla mancata qualificazione ai Mondiali al via tra pochi giorni nelle Filippine. Proprio la Coppa del Mondo assegnerà i primi sette posti per i Giochi Olimpici, con un posto che ovviamente è già garantito per la Francia in quanto paese ospitante.