Porto, agente di Taremi attacca: “Il Milan per due mesi ha parlato con le persone sbagliate”

Pedro Pinho va all’attacco e spiega la sua verità sulla trattativa con il Milan per Mehdi Taremi. Ai microfoni di Record ha dichiarato: “Il Milan non ha mai avuto contatti diretti con me. Il giocatore li aveva avvertiti che stavano parlando con gli agenti sbagliati da due mesi. L’ingaggio proposto a Taremi, circa 1,5 milioni, secondo noi è molto lontano con le aspettative del giocatore. In ogni caso non si è mai arrivati ​​nemmeno a parlare di commissioni e in Italia se ne è parlato tanto, ma sono state menzogne. Il Milan provi che abbiamo richiesto delle commissioni”.

“Dopo l’accordo tra i club, il Milan si è messo in contatto con Taremi che ha ribadito chi sono i suoi rappresentanti – ha proseguito Pinho – Il Milan, anche dopo quel momento, ha continuato a parlare con gli agenti sbagliati, ancora non so perché lo abbiano fatto. Forse cercano un capro espiatorio per giustificare il mancato acquisto del giocatore”, ha concluso.