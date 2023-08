Sky, oltre 2500 partite nella stagione 2023/2024: Mourinho testimonial, Masolin nuovo volto Champions

Un’altra stagione ricca di calcio per Sky Sport e NOW nel 2023/2024, che vede in arrivo un numero record di partite, più di 2.500, aspettando l’appuntamento clou con Euro 2024 della prossima estate. Nella nuova stagione di Sky il programma è fittissimo: i campionati di Serie A (con 3 gare per ogni turno in co-esclusiva su Sky), Serie B, la novità della Serie C con tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale), e i grandi campionati internazionali: Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese, in attesa di rivedere in campo le stelle grande calcio d’Europa con la nuova stagione delle tre Coppe al via a settembre, più i playoff di agosto.

Novità in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, a partire dalla nuova conduzione degli studi di Champions League, affidati al nuovo volto di Federica Masolin, in compagnia dei super campioni di sempre, tra i quali Alessandro Del Piero, confermato numero 10 della squadra di Sky Sport per i prossimi tre anni. Top talent in campo in ogni campionato ed evento, da Fabio Capello a Esteban Cambiasso, da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio, da Beppe Bergomi a Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri ancora, insieme a ‘special guest’ come Giorgio Chiellini. Oltre ai grandi appuntamenti con gli studi e ai programmi attesi per la stagione 2023/2024, non mancheranno le nuove produzioni originali di Sky Sport. Quest’anno le coppe europee avranno un testimonial d’eccezione, José Mourinho, che sarà il nuovo volto della campagna per le tre competizioni Uefa targata Sky Sport.

Confermati gli studi della Serie A: il sabato sera “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Veronica Baldaccini. La domenica a pranzo Giorgia Cenni continuerà a guidare la “Casa dello Sport day”, per approfondire i temi del match delle 12.30. Sarà Mario Giunta, con la partecipazione come ospite fisso di Fabio Tavelli, ad accompagnare il pubblico negli anticipi del venerdì sera e nei posticipi del lunedì all’interno della “Casa dello Sport night”, con alcuni dei telecronisti della squadra di Sky Sport tra i quali Maurizio Compagnoni, Massimo Marianella, Riccardo Gentile, Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passeranno dalla cabina di commento allo studio per approfondire i temi della giornata. a domenica sera il weekend calcistico si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De Grandis, oltre a tanti special guest che arricchiranno il tavolo che fa più notizia nel dibattito calcistico.

Nella programmazione anche per la prossima stagione le produzioni originali, punta di diamante del racconto di Sky Sport. Tanti i personaggi e le pagine di sport che rivivono grazie alle voci di una squadra di narratori formidabili come Federico Buffa, Giorgio Porrà con “L’Uomo della Domenica” e Paolo Condò. Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primo Scudetto della Lazio a 40 anni dal 1974, sulla Coppa dei Campioni vinta dal Milan di Capello nel 1994, e sulla leggendaria storia del purosangue Ribot, il “cavallo del secolo”.