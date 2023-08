Platini: “Trasferimenti in Arabia? Giocatori come gli uccelli. Migrano dove si vive meglio”

L’ex numero uno della Uefa, Michel Platini, passerà sicuramente come quella dell’esodo di molti giocatori di primissima fascia verso l’Arabia Saudita. L’ex giocatore della Juventus ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera, cercando di spiegare le motivazioni della scelte dei tanti giocatori arrivati in Arabia.

Queste le parole di Platini: “I calciatori, i migliori calciatori, sono come uccelli che migrano cercando i luoghi dove vivere meglio. E dove sono attesi dalla gente e quindi ci sono più soldi. Io sono venuto in Italia, all’inizio degli anni Ottanta, perché era il Paese che pagava di più, era il cuore del calcio mondiale. Maradona, Falcao, Zico giocavano qui. Erano gli anni di Mantovani, di Berlusconi, dell’Avvocato, gli azzurri avevano vinto il campionato del mondo, l’economia andava bene, il terrorismo stava finendo. Si sentiva un’aria di ripresa, di entusiasmo nella società italiana. E quindi anche nel calcio. Oggi i calciatori vanno dove gli danno più soldi. Io credo che ci sia stato un errore della Commissione Europea nello sposare integralmente la Bosman senza un disegno complessivo per lo sport europeo. Ora i ricchi possono comprare chi vogliono. E quei Paesi sono ricchi, molto ricchi“.