Mondiali basket 2023, altro forfait eccellente: Jamal Murray non farà parte di Team Canada

Un altro forfait eccellente a dieci giorni dall’inizio dei Mondiali di basket: Jamal Murray non farà parte di Team Canada. Il campione NBA con i Denver Nuggets lo ha annunciato oggi: “Quando ho iniziato il training camp, volevo vedere come avrebbe risposto il mio corpo dopo una stagione lunga e impegnativa e se sarei stato fisicamente in grado di competere al massimo livello richiesto per la Coppa del Mondo”, ha detto la point guard canadese. “In consultazione con lo staff medico e la squadra, è chiaro che è necessario ulteriore recupero e ho preso la difficile decisione di non partecipare al torneo. È ancora un mio sogno rappresentare il Canada alle Olimpiadi e sosterrò la squadra in ogni fase del percorso mentre perseguono questo obiettivo “.

“Dopo numerose discussioni nelle ultime settimane con Jamal e lo staff medico del team, è diventato chiaro che un ulteriore recupero e riabilitazione avrebbe impedito a Jamal di unirsi al nostro team per l’imminente Coppa del mondo di pallacanestro maschile FIBA”, ha dichiarato Rowan Barrett, General Manager/Executive Vice -Presidente, programma per uomini anziani. “A poco più di una settimana dall’inizio della Coppa del Mondo, sulla base dell’impegno condiviso di continuare a costruire e migliorare ogni giorno, lavoreremo sul nostro programma rimanente di allenamento e di esibizione per prepararci alla partita di apertura del torneo contro la Francia”, ha detto Barrett.