Real Madrid, i convocati per il Liverpool: Ancelotti deve rinunciare a Kroos e Tchouameni

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Liverpool, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Non voleranno in Inghilterra né Toni Kroos, fermato da una gastroenterite, né Aurelien Tchouameni, alle prese con l’influenza. Assenze sicuramente pesanti per i blancos, che potranno tuttavia contare su riserve all’altezza. Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Courtois, Lunin, Luis Lòpez.

Difensori: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vazquez, Rudiger.

Centrocampisti: Modric, Camavinga, Valverde, Mario Martìn, Arribas, D. Ceballos.

Attaccanti: Hazard, Asensio, Benzema, Vinicius Jr., Rodrygo, Álvaro.