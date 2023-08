Formazioni ufficiali Bologna-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, posticipo della prima giornata della Serie A 2023/2024 in programma stasera alle ore 20:45 al Dall’Ara. Grande attesa per l’esordio stagionale dei rossoneri di Stefano Pioli, che devono affrontare una trasferta tutt’altro che banale in casa dei felsinei allenati da Thiago Motta. Sportface vi racconterà in tempo reale l’incontro, intanto ecco le scelte dei due allenatori e tutte le informazioni per seguire la partita.

Le formazioni ufficiali

Bologna: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Dominguez, Moro; Aebischer, Zirkzee, Ndoye.

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.