Caso Negreira, Espanyol: “Facciamo un appello in difesa del nostro calcio”

Anche l’Espanyol si pone contraria al Caso Negreira. Di seguito un estratto del comunicato pubblicato dal club legato ai pagamenti dei blaugrana alla federazione arbitrale: “RCD Espanyol di Barcellona è allarmato dalle informazioni pubblicate su diversi media in relazione al cosiddetto caso Negreira. Pur essendo ancora in fase istruttoria, i possibili risvolti di quanto pubblicato per la nostra competizione, i club che la compongono e gli enti interessati sarebbero di tale gravità da richiedere un intervento eccezionale per chiarire cosa sia realmente accaduto e, se necessario, chiarire le relative responsabilità a livello nazionale e/o internazionale. Dall’RCD Espanyol abbiamo sempre sostenuto il rispetto scrupoloso della legge e delle procedure stabilite e, in tal senso, sollecitiamo gli organi e le istituzioni competenti a trattare la questione con la rapidità e l’esemplarità che corrisponde a un caso che mette in discussione la reputazione del nostro calcio a livello internazionale. In date recenti, il nostro club è stato interessato da un’altra delibera che, a nostro avviso, ha messo a rischio il normale funzionamento della nostra competizione, oltre al danno direttamente causato al nostro club. Come allora, dal rispetto che i nostri tifosi esigono e meritano, oggi facciamo appello al resto dei club e delle organizzazioni affinché facciano un passo avanti in difesa del buon funzionamento e del buon nome del nostro calcio”.