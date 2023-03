Shakira attacca ancora Piqué: “Il dissing diventato inno per chi ha subito la mia stessa mer**”

“L’accoglienza è stata incredibile, spero che nessuno mi svegli mai da questo sogno. Il bello di questa canzone è che è diventata una specie di inno per così tante donne”. Lo ha detto Shakira tornando a parlare del dissing scritto e interpretato contro il suo ex marito Gerard Piqué, dal quale la cantante si è separata in modo brusco dopo aver scoperto i suoi tradimenti: “Ho avuto un anno davvero difficile dopo la mia separazione. Scrivere questa canzone è stato davvero importante per me, ho avvertito tantissima vicinanza da parte di donne che hanno vissuto le stesse cose che ho passato io e che hanno dovuto sopportare tutta la mer** che ho dovuto sopportare”.