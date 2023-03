Diffidati Napoli-Atalanta, gli azzurri a rischio squalifica in vista del Torino

Il Napoli, a pochi giorni della grande sfida di Champions League con l’Eintracht Francoforte, è pronto a concentrarsi prima sul match contro l’Atalanta valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una partita estremamente importante che, in caso di esito positivo, permetterebbe agli uomini di Luciano Spalletti di avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello Scudetto. In vista della prossima gara di campionato contro il Torino, nella lista dei diffidati degli azzurri figura il solo Kim Min-Jea. Il sudcoreano, dunque, dovrà fare attenzione ad un eventuale cartellino giallo.