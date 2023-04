Sgarbi attacca il sindaco Sala: “San Siro non verrà mai abbattuto”

Vittorio Sgarbi non è mai banale nel momento in cui decide di farsi intervistare. Sgarbi è stato ospite della Rai, nella trasmissione di Un Giorno da Pecora, e ha parlato dell’importanza e del valore dello stadio San Siro. Il Sottosegretario alla Cultura ha attaccato il sindaco di Milano Sala e poi ha detto la sua opinione anche relativamente alla questione stadio a Firenze.

Le parole di Sgarbi: “San Siro non si abbatterà mai, Sala invece che difenderlo si preoccupa di abbatterlo ma pare che anche la Sovrintendenza abbia capito. Ristrutturare l’Artemio Franchi? Stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: pare che abbiano ribadito che i soldi del Pnrr europeo non ci sono, quindi non so cosa faranno“.