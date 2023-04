Atalanta-Bologna, i convocati di Thiago Motta: ancora assenti Arnautovic e Cambiaso

Il Bologna, dopo il netto successo ottenuto con l’Udinese, torna in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico della compagine emiliana Thiago Motta, alla vigilia dell’attesa sfida, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figurano Marko Arnautovic ed Andrea Cambiaso. I due calciatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e, per questo motivo, saranno costretti a restare fuori dai giochi per qualche altro giorno. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore italo-brasiliano:

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski; Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro; Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano; Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee.