Brighton, De Zerbi: “Per andare in Europa servono vittorie anche in trasferta”

Il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a tornare in campo per affrontare il Tottenham di Stellini nella 30esima giornata della Premier League 2022/2023. “La vittoria a Bournemouth è arrivata grazie alla grande voglia che ci abbiamo messo – dichiara l’ex tecnico del Sassuolo in conferenza stampa alla vigilia del match – . Lì ci avevano perso Liverpool e Fulham. Per raggiungere la giusta mentalità, bisogna giocare tutte le partite allo stesso modo”.

Il Brighton è attualmente sesto in classifica a -4 dagli Spurs, che però hanno due gare in più: “Se vogliamo centrare il nostro obiettivo, serve vincere delle partite importanti anche in trasferta nei prossimi due mesi, per andare in Europa ci servono le vittorie. Credo nei miei calciatori, ci credo per come li vedo lavorare e giocare. Qui la qualità della rosa è molto alta, sono fiero di allenarla”.

Infine sul pericolo Kane: “E’ il miglior attaccante della Premier League. Per fermarlo dobbiamo tenere noi la palla, è il miglior modo per difenderci”.