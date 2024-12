L’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte sono, insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, le tre squadre che in questo momento sembrano essere le favorite per lottare per lo Scudetto.

La Dea, dopo la vittoria dell’Europa League e una mini rivoluzione avvenuta in estate, dovuta ad addii ed infortuni eccellenti, si trova in questo momento in vetta alla classifica con 37 punti. La banda del Gasp e tutti i suoi tifosi stanno letteralmente sognando ad occhi aperti, ma il sogno orobico è sempre più vicino ad essere una solida realtà. L’Atalanta è ormai una squadra rodata per atteggiamento, per qualità, per rosa, per idea di gioco. Nelle ultime uscite anche i nuovi arrivi, soprattutto Samardzic e Zaniolo, sono sembrati parte del meccanismo perfetto della Dea.

Il Napoli si trova attualmente al secondo posto, a due punti dai nerazzurri e con la doppia sconfitta subita nelle ultime giornate, in entrambi casi al Maradona, contro Atalanta e Lazio, che ha leggermente ridimensionato le ambizioni azzurre. La squadra, comunque, inizia ad assomigliare sempre più a quella che chiede Conte. Negli ultimi giorni due infortuni importanti, però, rischiano di minare le certezze partenopee. Se lo stop di Kvaratskhelia è stato egregiamente fatto dimenticare da David Neres, c’è preoccupazione per quello di Buongiorno, viste le prestazioni poco convincenti di Rafa Marin e Juan Jesus.

L’Inter, invece, viaggia spedita nonostante qualche piccolo inciampo, ma il 6-0 in casa della Lazio ha rilanciato prepotentemente i nerazzurri. La squadra di Inzaghi si trova a tre punti dall’Atalanta, ma con una partita da recuperare, quella in casa della Fiorentina. Tanti, però, sono stati gli infortuni per l’Inter, soprattutto in difesa dove Acerbi su tutti continua a non offrire garanzie fisiche.

Inter e Napoli puntano Bijol: possibile affondo già a gennaio

Le difficoltà a livello di rosa di Inter e Napoli sembrano essere, seppur per motivi diversi, in difesa. Per questo motivo entrambe le dirigenze stanno osservando attentamente la situazione e le prestazioni di Jaka Bijol. Il difensore sloveno classe 1999, pilastro dell’Udinese, era già stato seguito in estate, ma poi nessuna delle due squadre ha fatto l’affondo decisivo. Il Napoli perchè ha puntato su Buongiorno, l’Inter perchè ha voluto dare fiducia per un’altra stagione a De Vrij e Acerbi.

A gennaio, però, vista la situazione infortuni, entrambe potrebbero tornare alla carica. Della situazione ha parlato Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, al Corriere dello Sport: “Non vogliamo vedere i nostri giocatori migliori a gennaio, ma non posso escludere nulla. Se dovesse verificarsi una cosa del genere, dovremo sostituirlo in maniera adeguata ed eventualmente ci penseremo per giugno”.

Nessuna chiusura, dunque. Alla giusta offerta Bijol può partire già a gennaio, e l’impressione è che sia l’Inter sia il Napoli potrebbero farci più di un pensiero.