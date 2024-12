Il centrocampista belga, in scadenza con il Manchester City, potrebbe essere l’uomo giusto per la formazione nerazzurra

Fine corsa per Kevin de Bruyne e il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola sembra aver imboccato il viale del tramonto di un ciclo che l’ha vista dominare in Inghilterra ed Europa.

Nonostante il fresco rinnovo del manager spagnolo, la sensazione dopo i risultati degli ultimi due mesi è che serva un forte cambiamento per vedere i Citizens nuovamente vincere. Magari anche con lo stesso Guardiola in panchina, ma con una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella di questi ultimi anni. Ecco perché non sorprendono le voci che vorrebbero Kevin de Bruyne lontano dalla Premier League a fine stagione.

Il 33enne belga ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e, ad oggi, il suo addio al City a parametro zero è altamente probabile. Logico quindi che le indiscrezioni sul suo futuro siano all’ordine del giorno anche perché, nonostante l’età si inizi a far sentire, parliamo comunque di uno dei più forti calciatori degli ultimi anni. Un de Bruyne rimotivato e tirato a lucido fisicamente potrebbe garantire un salto di qualità a quasi tutte le squadre e tra quelle accostate al belga c’è anche l’Inter.

L’Inter è la squadra giusta per de Bruyne: lo dice l’algoritmo

Anzi, la formazione di Simone Inzaghi sarebbe la destinazione migliore per il centrocampista in scadenza con il Manchester City.

A dirlo SciSports utilizzando uno strumento che è in grado di stilare una classifica dei club che più si adattano ad un calciatore. Una classifica stilata tenendo in considerazione molteplici fattori: si va dai dati anagrafici alle caratteristiche tecniche del calciatore e poi si utilizzano anche lo stile di gioco della squadra, dell’allenatore e dei compagni, inserendo nella valutazione anche le prospettive future.

Quel che ne viene fuori è un coefficiente che, nel caso di de Bruyne, premia l’Inter: i nerazzurri raggiungono il punteggio di 78, come il Psg, il più elevato per il centrocampista belga. Sarebbe quindi trasferirsi alla corte di Inzaghi (o di Luis Enrique) la scelta giusta per il calciatore del Manchester City, con l’Atletico Madrid (coefficiente 76) come alternativa.

L’algoritmo però non ha tenuto in considerazione quella che è la realtà delle cose con la MLS o l’Arabia Saudita come mete più probabili per de Bruyne che potrebbe decidere di andare a vivere gli ultimi anni di carriera in un campionato meno competitivo, ma più remunerativo rispetto a quelli europei.