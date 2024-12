Sale l’attesa a Riad per il match che sabato vedrà sul ring Oleksandr Usyk e Tyson Fury, con in palio le cinture Wba, Wbo e Wbc dei pesi massimi detenute dal primo dei due. Atmosfera già caldissima in Arabia, come dimostrato dal faccia a faccia di undici minuti andato in scena a 48 ore dall’incontro. I due pugili sono rimasti per lo più in silenzio, poi però sono stati separati quando la situazione ha iniziato a essere troppo calda con il rischio di passare alle mani. A sette mesi dalla loro prima sfida, Usyk e Fury si ritrovano per la rivincita: lo scorso 19 maggio il britannico ha subito la prima sconfitta della carriera, con l’ucraino che per la prima volta negli ultimi 25 anni è riuscito a riunificare le quattro cinture della massima categoria.

“Sabato sera infliggerò molto dolore, farò qualche danno – ha affermato Fury nella conferenza andata in scena a Via Riyadh, lussuoso centro commerciale nella capitale saudita – Questa volta faccio sul serio, abbiamo parlato abbastanza.” Da parte del campione in carica invece massimo riserbo e nessuna dichiarazione, dall’alto della sua vittoria di maggio e soprattutto di un record che parla da solo con 22 vittorie e zero sconfitte. Delle quattro cinture inizialmente detenute dal 37 ucraino, solo tre saranno in palio sabato sera: Usyk ha infatti rinunciato subito alla cintura Ibf, che è già stata recuperata dal britannico Daniel Dubois. Ecco il motivo per cui sul ring saranno messi in palio “solo” i titoli Wba, Wbo e Wbc. Il record di Fury invece recita un record di 34 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell’arco della carriera del “Re Zingaro”.

USYK-FURY, COME E QUANDO SEGUIRE IL MATCH IN TV

L’attesissimo match della Kingdom Arena di Riad andrà in scena sabato 21 dicembre e sarà il main event di un programma che prenderà il via alle ore 16:30 italiane. Usyk e Fury sono attesi sul ring intorno alle 21:00, con l’incontro che sarà visibile su Dazn in modalità pay-per-view al costo di 19,99 euro. All’interno dell’evento sono ovviamente previsti altri incontri: tra i pugili attesi a Riad ecco quindi Sergey Bogachuk e Israil Madrimov, rispettivamente ex campione Wbc e Wba dei super-welter che saranno impegnati in una sfida sulla distanza dei 12 round. Spazio anche al ritorno sul ring del promettente britannico dei pesi massimi Moses Itauma, opposto all’australiano Demsey McKean. Nella categoria regina è previsto anche il match che metterà di fronte gli inglesi Johnny Fisher e David Allen. Ancora Regno Unito protagonista nei pesi super-gallo, con il derby tutto britannico tra Peter McGrail e Dennis McCann. Ad aprire l’evento saranno però Isaac Lowe e Lee McGregor.

Un programma di tutto rispetto, a conferma dell’intenzione dell’Arabia Saudita di voler investire sulla boxe. Non a caso la Riyad Season ha già annunciato un’altra riunione per il 25 febbraio 2025. In questa occasione ci sarà la rivincita tra Arthur Beterbiev e Dmitry Bivol per il Mondiale unificato dei massimi leggeri, vinto da Beterbiev sempre a Riad lo scorso ottobre.