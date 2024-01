Pro Sesto-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Pergolettese, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Uno spareggio. Tutto qua. Si potrebbe definire con queste pooche, semplici, ma cariche di significato il match che attende le due squadre alle 16.15 di domenica 7 gennaio. La Pro Sesto si trova al 18esimo posto, pienamente ingarbugliata nella lotta per non retrocedere. Non se la passa meglio la Pergolettese che al sedicesimo posto, in questo match, deve dare un segnale per uscire fuori dalla lotta. Si parte alle 16.15 con la diretta su Sky Sport 256 e NOW.